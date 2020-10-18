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أمير الرياض يدشن المرحلة الأولى من القافلة الزراعية الإرشادية لوزارة البيئة والمياه والزراعة

أمير الرياض يدشن المرحلة الأولى من القافلة الزراعية الإرشادية لوزارة البيئة والمياه والزراعة
http://almnatiq.net/?p=913369
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقه الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، المرحلة الأولى من القافلة الزراعية الإرشادية، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 19 – 21 أكتوبر 2020م، وتستهدف مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وعدداً من مسؤولي وقيادات الوزارة.
وقدم المهندس المشيطي نبذة تعريفية عن القافلة وخطة عملها في المناطق المستهدفة ابتداءً من الرياض، موضحاً أن القافلة تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين والمهتمين في 6 مناطق، بالإضافة إلى تعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل منطقة، وتغيير ممارسات المزارعين السلبية في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية، وكيفية تنفيذها، والتعريف بـ”سعودي قاب”، وأهمية برنامج “حصر”.
من جانبه ثمن سمو أمير منطقة الرياض، الجهود المبذولة في توعية المزارعين والمهتمين بالزراعة في جميع مناطق المملكة مؤكداً الدور والاهتمام المباشر اللذين توليهما وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز العمل المشترك بين المختصين والمزارعين .
وتنطلق القافلة الزراعية الإرشادية، بمشاركة خبراء ومهندسين وفنيين، لتقديم ورش ميدانية حول: الممارسات الزراعية السليمة للنخيل، والخضار المكشوف، والبيوت المحمية، وأشجار الفاكهة، بالإضافة إلى تنظيم معرض متنقل لعرض الآفات التي تصيب النباتات،
وديوانية لاستضافة المزارعين، وعقد ورش عمل، وركن توعوي حول برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء، ومنصة لعرض تطبيقات الوزارة، ومشاركة المزارعين والأسر المنتجة.

 

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