احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يرأس غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة
منطقة جازان
 البريد السعودي يطلق خدمة “الناشر التجاري” لأول مرة في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 أمير الرياض يدشن المرحلة الأولى من القافلة الزراعية الإرشادية لوزارة البيئة والمياه والزراعة
منطقة الرياض
 أمانة عسير تعقد ورشة عمل آلية تحصيل رسوم الإيواء
منطقة عسير
 مقاطعة المنتجات التركية
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 1215 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 خدمات المياه بجازان تبدأ بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش
منطقة جازان
 أكاديمية الحوار للتدريب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة تختتمان برنامج تأهيل المدربين والمدربات في الاتصال الدعوي
محليات
 أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري
منطقة القصيم
 نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 السديس يدشّن جهازاً لتعقيم الهواء والأسطح والسجّاد بالمسجد النبوي بتقنية الأوزون
أبرز المواد
 “المياه الوطنية” تنهي تنفيذ 31 كيلو مترا طوليا لدعم 9 أحياء جنوب مدينة الرياض وغربها
أبرز المواد
أمير منطقة جازان يرأس غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة

أمير منطقة جازان يرأس غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة

منطقة جازان
البريد السعودي يطلق خدمة “الناشر التجاري” لأول مرة في الشرق الأوسط

البريد السعودي يطلق خدمة “الناشر التجاري” لأول مرة في الشرق الأوسط

أبرز المواد
أمير الرياض يدشن المرحلة الأولى من القافلة الزراعية الإرشادية لوزارة البيئة والمياه والزراعة

أمير الرياض يدشن المرحلة الأولى من القافلة الزراعية الإرشادية لوزارة البيئة والمياه والزراعة

منطقة الرياض
أمانة عسير تعقد ورشة عمل آلية تحصيل رسوم الإيواء

أمانة عسير تعقد ورشة عمل آلية تحصيل رسوم الإيواء

منطقة عسير

أمير منطقة جازان يرأس غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة

أمير منطقة جازان يرأس غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة
http://almnatiq.net/?p=913379
جازان - فضة عطيف

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطقة يوم غدٍ ، “عن بعد” عبر الاتصال المرئي جلسة مجلس المنطقة في دورة انعقاده 99 ، الثالثة للعام المالي الحالي.
وأوضح أمين عام مجلس منطقة جازان أحمد بن هادي الراجحي ، أن المجلس سيناقش خلال الجلسة محضر اللجنة العامة المتضمن محاضر لجان الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الخدمات الصحية والشؤون الاجتماعية ، بالإضافة إلى مناقشة محضر لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية، ولجنة البيئة ، ولجنة شؤون الأسرة.
والاطلاع على تقرير عن زيارات فريق عمل المجلس لعدد من المشاريع الحيوية بالمنطقة.
وبين أن المجلس سيستعرض التقرير المفصل عن الجهود التي تقدمها الدولة – رعاها الله – لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص ، وتقرير بشأن التدابير الصحية بالمنطقة وكذلك تقرير نتائج تطبيق التدابير الأمنية والاحترازات الوقائية بالمنطقة، إضافة لاستعراض التقرير المقدم من إدارة النقل بالمنطقة حول جهود الإدارة في نفس المجال ،
وأختتم الراجحي تصريحه مفيداً أنه سيتخلل الجلسة استعراض القرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة لمجلس المنطقة، وفق ما ورد في تقارير ومحاضر اللجان التي تم استعراضها خلال الدورة السابقة من إعمال المجلس.

روابط ذات صلة

خدمات المياه بجازان تبدأ بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش

خدمات المياه بجازان تبدأ بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش
نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة
بلدية محافظة العيدابي تواصل أعمال السفلتة بمحافظة العيدابي ومراكزها

بلدية محافظة العيدابي تواصل أعمال السفلتة بمحافظة العيدابي ومراكزها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*