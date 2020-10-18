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إطلاق مبادرة “وفاء” للمعلمين المتوفين بتعليم عسير

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إطلاق مبادرة “وفاء” للمعلمين المتوفين بتعليم عسير

إطلاق مبادرة “وفاء” للمعلمين المتوفين بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=913382
المناطق - أبها

رعى مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني مبادرة  ” وفاء لمعلمي ” لتكريم ذوي المعلمين والمعلمات المتوفين والتي نفذتها وحدة الشراكة بعسير “ارتقاء” ومكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين.

واستهلت الاحتفال مديرة وحدة الشراكة المجتمعية حنان بامشيع  بنبذة تعريفية عن المبادرة وأهدافها.

تلا ذلك  كلمة لمدير عام التعليم أشاد فيها بالجهود الكبيرة والتضحيات التي قدمها المعلمون والمعلمات لتذليل الصعوبات ورقي العملية التعليمية وتطويرها.

وأضاف : أن تكريم ذوي المتوفين  اعتراف بما قدموه  من جهود جبارة في نهضة التعليم.

وقدمت مشرفة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بالشعف منال اليزيدي أبياتا من الشعر العربي  بعنوان “وقفة إجلال” أشادت من خلالها بالدور الذي قدمه المعلمون والمعلمات المتوفين.

وبعد ذلك قدم مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية سفر البريدي، كلمة أثنى فيها على ما بذله المعلمون والمعلمات المتوفين طيلة مسيرة حياتهم داعيا الله لهم بالمغفرة والجزاء الحسن.

تلا ذلك شرح توضيحي للمبادرة ألقته رئيسة الشؤون المدرسية بمكتب التعليم في بللحمر جواهر الشهراني بعنوان ” وفاء لمعلمي” ، فكلمة لمديرة مكتب وفاء بتعليم المنطقة عائشة مبارك أشارت من خلالها إلى الجهود التي قدمها المعلمون والمعلمات المتوفين ، وأبرز البرامج التي يقدمها المكتب لهذه الفئة وذويها، فأبيات من الشعر للشاعر حسين محمد معتق  بعنوان “شجن” ألقتها الطالبة أطياف ابنة المعلم المتوفى مسعود آل قضعان ، ثم بطاقة إهداء من منسوبي وحدة ارتقاء بعنوان “همسات وفاء” قدمها مشرف وحدة تطوير المدارس بتعليم عسير عارف الشهري تتمثل في ” وقف في مكة المكرمة ” للمتوفين ، ” ففقرة وداع وفاء وهمسات ارتقاء ” لمشرف الشراكة بمكتب تعليم خميس مشيط وأخصائي التقويم علي القرني .
كما شارك ذوو المعلمين والمعلمات المتوفين بكلمات وفاء اعترافا بالجميل وتصديقا لما قدموه في أعمالهم.

واختتم الحفل بتكريم ذوي المعلمين والمعلمات المتوفين والجهات التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة.

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