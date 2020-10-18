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مجلس جامعة الملك خالد يعقد اجتماعه الثالث ويقر الدبلوم العالي للحوكمة

مجلس جامعة الملك خالد يعقد اجتماعه الثالث ويقر الدبلوم العالي للحوكمة
http://almnatiq.net/?p=913385
المناطق - أبها

نيابة عن معالي وزير التعليم، رأس معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس الأول الأربعاء الاجتماع الثالث لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ والذي عقد بتقنية الاتصال عن بعد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات واتخذ حيالها التوصيات اللازمة منها التوصية بتمديد ندب وإعارة عدد من منسوبي الجامعة إلى جهات خارجية، والتوصية بتخصيص تبرع مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية لدعم طلاب وطالبات كليات المجتمع بالجامعة بدلا من دعم ملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية لعدم إمكانية إقامته في ظل استمرار جائحة كورونا، وكذلك أوصى المجلس بالموافقة على إقرار برنامج الدبلوم العالي في الحوكمة بقسم المحاسبة بكلية الأعمال.

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