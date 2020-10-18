احدث الأخبار

شركة “نيوم” تباشر أعمالها من مقرها الرئيس الجديد شمال غرب المملكة
منطقة تبوك
 أمير تبوك يلتقي مساعد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 “الزكاة والدخل”: أكثر من 3 آلاف زيارة تفتيشية تسفر عن ضبط أكثر من 800 مخالفة ضريبية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8560.81 نقطة
أبرز المواد
 هبوط أرضي في مواقف سيارات أحد الأبراج السكنية بالخبر .. وأمين الشرقية يتفقد موقع الانهيار
أبرز المواد
 “سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في المدينة المنورة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس الأربعاء القادم جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة
منطقة القصيم
 مفتي مصر : السعودية محرك أساس نحو التسامح وتعزيز التعايش السلمي بين أتباع الديانات والثقافات بالعالم
أبرز المواد
 فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في إجراء عملية تنقذ عين مريض
منطقة عسير
 “الصندوق العقاري” يُنفذ أكثر من 3 ملايين عملية إلكترونية خلال 9 أشهر
أبرز المواد
 “الموارد البشرية ” : قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات سيوفر 9000 فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات
أبرز المواد
 مجلس جامعة الملك خالد يعقد اجتماعه الثالث ويقر الدبلوم العالي للحوكمة
منطقة عسير
شركة “نيوم” تباشر أعمالها من مقرها الرئيس الجديد شمال غرب المملكة

شركة “نيوم” تباشر أعمالها من مقرها الرئيس الجديد شمال غرب المملكة

منطقة تبوك
أمير تبوك يلتقي مساعد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق بمنطقة تبوك

أمير تبوك يلتقي مساعد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق بمنطقة تبوك

منطقة تبوك
“الزكاة والدخل”: أكثر من 3 آلاف زيارة تفتيشية تسفر عن ضبط أكثر من 800 مخالفة ضريبية

“الزكاة والدخل”: أكثر من 3 آلاف زيارة تفتيشية تسفر عن ضبط أكثر من 800 مخالفة ضريبية

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8560.81 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8560.81 نقطة

أبرز المواد

فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في إجراء عملية تنقذ عين مريض

فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في إجراء عملية تنقذ عين مريض
http://almnatiq.net/?p=913395
المناطق - أبها
تمكن فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري أمراض الأنف والجيوب الأنفية وجراحة المناظير  الدكتور علي الزرعي  من إجراء عملية لمريض يعاني من تجمع سوائل في الجيب الأنفي ‏المجاور للعين وامتداد السائل المخاطي إلى محجر العين ؛ مما تسبب في الضغط على العين وإزاحتها عن موضعها المعتاد ‏كما تسبب بإزدواجية في النظر لدى المريض .

وقد تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – وتم إنقاذ العين ‏والمحافظة على النظر سليماً.

وتكون الفريق الطبي المشارك من كلاً من الدكتور أحمد القرني، والدكتور عساف الكثيري، والدكتورة غصون لبابيدي، والممرضة صالحة ملهي .

روابط ذات صلة

مجلس جامعة الملك خالد يعقد اجتماعه الثالث ويقر الدبلوم العالي للحوكمة

مجلس جامعة الملك خالد يعقد اجتماعه الثالث ويقر الدبلوم العالي للحوكمة
إطلاق مبادرة “وفاء” للمعلمين المتوفين بتعليم عسير

إطلاق مبادرة “وفاء” للمعلمين المتوفين بتعليم عسير
أمانة عسير تعقد ورشة عمل آلية تحصيل رسوم الإيواء

أمانة عسير تعقد ورشة عمل آلية تحصيل رسوم الإيواء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*