فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في إجراء عملية تنقذ عين مريض

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تمكن فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري أمراض الأنف والجيوب الأنفية وجراحة المناظير الدكتور علي الزرعي من إجراء عملية لمريض يعاني من تجمع سوائل في الجيب الأنفي ‏المجاور للعين وامتداد السائل المخاطي إلى محجر العين ؛ مما تسبب في الضغط على العين وإزاحتها عن موضعها المعتاد ‏كما تسبب بإزدواجية في النظر لدى المريض .

وقد تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – وتم إنقاذ العين ‏والمحافظة على النظر سليماً.

وتكون الفريق الطبي المشارك من كلاً من الدكتور أحمد القرني، والدكتور عساف الكثيري، والدكتورة غصون لبابيدي، والممرضة صالحة ملهي .