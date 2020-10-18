فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في إجراء عملية تنقذ عين مريض

تمكن فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري أمراض الأنف والجيوب الأنفية وجراحة المناظير الدكتور علي الزرعي من إجراء عملية لمريض يعاني من تجمع سوائل في الجيب الأنفي المجاور للعين وامتداد السائل المخاطي إلى محجر العين ؛ مما تسبب في الضغط على العين وإزاحتها عن موضعها المعتاد كما تسبب بإزدواجية في النظر لدى المريض .
وقد تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – وتم إنقاذ العين والمحافظة على النظر سليماً.
وتكون الفريق الطبي المشارك من كلاً من الدكتور أحمد القرني، والدكتور عساف الكثيري، والدكتورة غصون لبابيدي، والممرضة صالحة ملهي .
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