أمير القصيم يرأس الأربعاء القادم جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة

المناطق - بريدة

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الرابعة للمجلس للعام المالي 1441/1442هـ يوم الأربعاء 4/3/1442هـ الموافق 21/10/2020م في قاعة الدرعية بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

صرح بذلك أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي الذي أوضح أن المجلس سيستعرض في الجلستين بعض المواضيع وتقارير لجان المجلس وبعض الجهات الحكومية بالمنطقة وكذلك استعراض عدد من المحاضر والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.