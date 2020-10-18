هبوط أرضي في مواقف سيارات أحد الأبراج السكنية بالخبر .. وأمين الشرقية يتفقد موقع الانهيار

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أظهر مقطع فيديو لحظة هبوط أرضي في برج السعيد على طريق الخبر بالدمام، وأوضح الفيديو أن الهبوط كان لمسافة قريبة كما تضررت بعض السيارات المتواجدة في محيط المبنى.

وظهر خلال الفيديو سقوط “اللافتات” الموجودة أمام المبنى جراء هذا الهبوط المفاجئ، ووثق عدد من الأشخاص هذا المشهد بالجوالات، فيما ذهب أحدهم بالقرب من الهبوط لالتقاط ما حدث للمنطقة المحيطة.

وتفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٠ موقع انهيار في أحد الأبراج التجارية في محافظة الخبر، يرافقه رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، واطلع معاليه على الأضرار الناتجة وحجم الخسائر.

ووجه معاليه بتسخير كافة إمكانيات الأمانة ومعداتها للمساهمة في أعمال رفع الأنقاض والأضرار الناتجة عن الانهيار، كما وجه معاليه رئيس بلدية الخبر بمتابعة الحادث أولا بأول ورفع تقرير متكامل يوضح أسباب الحادث والنتائج الأولية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.