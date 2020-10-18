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“مسام” ينتزع 1,413 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر

“مسام” ينتزع 1,413 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=913445

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام” خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2020م , من انتزاع 1,413 لغمًا، منها 263 لغما مضادة للدبابات، و1,109 ذخائر غير متفجرة، و41 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 192,467 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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