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تزايد الإقبال على منصّات “سكني” الرقمية خلال الأسبوع الماضي

تزايد الإقبال على منصّات “سكني” الرقمية خلال الأسبوع الماضي

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تزايد الإقبال على منصّات “سكني” الرقمية خلال الأسبوع الماضي

تزايد الإقبال على منصّات “سكني” الرقمية خلال الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=913451
المناطق - واس

سجّلت المنصات الرقمية لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان إقبالاً كثيفا ًخلال الأسبوع الماضي من قِبل المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الفورية، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية من خلال خدمات تفاعلية تجيب على استفسارات المواطنين على مدار الساعة.
وتأتي الزيادة في أعداد الخدمات بالتزامن مع طرح عدد من المشاريع في منطقة الرياض ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية بضاحية
الجوان شمال الرياض وكذلك طرح مشروع جديد في المنطقة الشرقية، إذ بلغ عدد الاتصالات عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين199090 نحو 39 ألف اتصال، وتفاعل موقع “سكني” مع 10,160 طلبا واستفسارا، وتمت معالجة 2190 اعتراضا من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني.
وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) مع أكثر من 8450 استفسار من المواطنين على منصة “تويتر” حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعومة الذي يقدمها البرنامج، وتشمل (الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي)؛ فيما تجاوزت زيارات تطبيق “سكني” 222 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها من حجز فوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي، وغيرها من الخدمات.
ويستمر “سكني” في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ضمن 85 مشروعاً توفّر أكثر من 134 ألف وحدة بمتوسط أسعار تبدأ من 250 – 750 ألفا، بالإضافة إلى 205 مخططات توفر أكثر من 175 ألف أرض سكنية لتلبية كافة رغبات الأسر السعودية.

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