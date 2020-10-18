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قرعة علنية بأمانة الاحساء لـ ( تأجير 82 متجراً ) بسوق الحرفيين

قرعة علنية بأمانة الاحساء لـ ( تأجير 82 متجراً ) بسوق الحرفيين

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قرعة علنية بأمانة الاحساء لـ ( تأجير 82 متجراً ) بسوق الحرفيين

قرعة علنية بأمانة الاحساء لـ ( تأجير 82 متجراً ) بسوق الحرفيين
http://almnatiq.net/?p=913454
المناطق - الأحساء

أجرت أمانة الاحساء أمس الاحد 1/ ربيع الأول ، وفي ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد فايروس كورونا المستجد (COVID19) القرعة العلنية لتأجير 82 متجراً بسوق الحرفيين وفق اشتراطات تأجيرية محددة من قبل لجنة اختصاصية ضمت في عضويتها ” الأمانة ممثلة في إدارة السوق والإدارة العامة للاستثمار ، ممثل من لجنة عضوية الأحساء المبدعة في اليونسكو، ممثل جمعية الثقافة والفنون ” .

وأوضح أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم ان انشاء سوق الحرفيين يأتي تعزيزاً لأهداف الأمانة في المحافظة على التراث والحرف اليدوية، والسعي الى إيجاد مقر يحتضن الحرفيين ويدعم تسويق أعمالهم وإبرازها بالصورة التي تليق بحجم تلك الأعمال المتفردة مقابل إيجار رمزي ، مبيناً ان من بين الاشتراطات التي اقرتها اللجنة لتأجير المحال ( ان يكون المتقدم سعودياً وتنطبق عليه معايير الحرف اليدوية ومزاولتها شخصياً دون الاستعانة بعمالة أجنبية ، ان تكون المهنة المُتقدم بها من التراث الاحسائي ، الاولوية  لمن لديهم خبرات ومشاركات في مجال الحرف ) ، مضيفاً ان مساحات تلك المحال تتراوح بين 10-30 مترمربع وسيتم تحديد المساحات بحسب احتياج كل حرفة وطبيعة مزاولتها  .

وأضاف الملحم .. سوق الحرفيين يُجسد خطط الأمانة بالمضي قُدماً نحو تنفيذ مبادراتها لتأصيل التراث العمراني بوسط مدينة الهفوف التاريخي، كما انه يُعزز من أهداف المحافظة على الحرف اليدوية والمكانة التاريخية والتراثية للأحساء واستدامة الصناعات الحرفية ونقلها عبر الاجيال ودعمها اقتصادياً وسياحياً، وامتداداً لانضمام الأحساء لشبكة المدن المبدعة بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية.

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