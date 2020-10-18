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تنسيق مشترك يجمع بلدية الخبر والإدارات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة خطة الأمطار

تنسيق مشترك يجمع بلدية الخبر والإدارات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة خطة الأمطار
http://almnatiq.net/?p=913457
المناطق - الدمام

عقد في بلدية محافظة الخبر صباح اليوم اجتماع ضم عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، لمناقشة خطة تفعيل طوارئ الأمطار، شارك فيه رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وبحضور مدير شرطة الخبر العميد عصام الجعفري و مدير الدفاع المدني بالخبر العقيد راشد العتيبي، ومدير مرور الخبر العقيد جهاد المجحد، ومدير الدوريات الأمنية بالخبر المقدم طارق الكليب، وعدد من ممثلي الجهات وإدارة المياه.

وتم خلال الاجتماع متابعة آلية التنسيق والعمل بين الجهات كافة ومناقشة كافة الاحترازات والتدابير اللازمة خلال فترة الأمطار.

وذكر رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي أن البلدية انتهت من كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار، من خلال تنظيم برنامج مكثف لتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع أنحاء المدينة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمضخات وآليات ومعدات سحب المياه، حتى تكون على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار بالمدينة، كما تم تجهيز غرفة طوارئ مقرها إدارة الخدمات ببلدية الخبر لمتابعة الحالة والبلاغات الواردة من والى كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على مدار الساعة، موضحا بأن الخبر مخدومة بشبكة تصريف الأمطار بنسبة تزيد عن 60% حاليا، كما تم مؤخرا الانتهاء من معالجة عدة مواقع لتجمعات مياه الأمطار والتي تم رصدها خلال المواسم الماضية، وتسخير أكثر من 220 عامل خلال فترة الأمطار.

وأشار إلى وجود فرق عمل تقوم بمتابعة الملاحظات التي ترد إليها حول تجمعات مياه الأمطار، التي تصل إلى قنوات الاتصال التابعة لإزالة أي آثار جانبية ناجمة عن الأمطار، حيث إن وجود شبكة تصريف مياه الأمطار والتي لديها القدرة على استيعاب كميات كبيرة، وكذلك انتشار فرق العمل أثناء وبعد هطول الأمطار في أنحاء المدينة ستعمل على الحد من تجمعات الأمطار ويضمن انسيابية تصريف المياه وعدم تعرقل حركة السير بإذن الله.

فيما تم خلال الاجتماع استعراض جهود واستعدادات كافة الجهات الحكومية والأمنية لموسم الأمطار.

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