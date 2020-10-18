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أمانة جدة توقف الخدمات عن ٥٠٠ مبنى آيل للسقوط في الرويس تمهيدًا للإزالة

أمانة جدة توقف الخدمات عن ٥٠٠ مبنى آيل للسقوط في الرويس تمهيدًا للإزالة

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أمانة جدة توقف الخدمات عن ٥٠٠ مبنى آيل للسقوط في الرويس تمهيدًا للإزالة

أمانة جدة توقف الخدمات عن ٥٠٠ مبنى آيل للسقوط في الرويس تمهيدًا للإزالة
http://almnatiq.net/?p=913477
المناطق - واس

شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية وشركات الخدمات في إيقاف الخدمات عن ٥٠٠ مبنى آيل للسقوط بحي الرويس تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة.
وأوضح المدير العام لإدارة الكوارث بالأمانة المهندس رامي فقس، أن حي الرويس شهد حدوث ثلاثة انهيارات في الحي خلال الشهريين الماضيين نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية، وعلى إثرها تلقت لجنة المباني الآيلة للسقوط (برئاسة أمانة جدة – وعضوية: الدفاع المدني – المرور – الكهرباء – فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة)، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، بالوقوف على المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حيالها، وجرى عمل مسح كامل للمباني في الحي المستهدف وأسفر عن رصد ٥٠٠ منزل آيل للسقوط.
وبين المدير العام للكوارث أن مهمة اللجنة خلال الأسبوع الجاري ستنحصر في إيقاف الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط من مياه وكهرباء، تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة الأسبوع القادم.

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