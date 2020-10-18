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الأمير تركي بن طلال يشارك طلاب وطالبات محايل عسير تعليمهم عبر منصة “مدرستي”

الأمير تركي بن طلال يشارك طلاب وطالبات محايل عسير تعليمهم عبر منصة “مدرستي”

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الأمير تركي بن طلال يشارك طلاب وطالبات محايل عسير تعليمهم عبر منصة “مدرستي”

الأمير تركي بن طلال يشارك طلاب وطالبات محايل عسير تعليمهم عبر منصة “مدرستي”
http://almnatiq.net/?p=913494
المناطق - عسير

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من اهتمام بالغ بأبناء وبنات الوطن من الطلاب والطالبات، منوهًا على حرص القيادة على صحة الطلبة التي استوجبت التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن صحة الإنسان من أولى اهتماماتها.
جاء ذلك خلال مشاركة سموه طلاب وطالبات تعليم محافظة محايل عسير تعليمهم عبر منصة مدرستي الافتراضية، حيث اطلع أمير عسير على آلية شرح المعلمين والمعلمات و طرق مشاركة الطلاب وعرض المواد الدراسية في المنصة، فيما استمع إلى مشاركات الطلاب والطالبات ومدى تحصيلهم العلمي، و تأكد من جودة الخدمة المقدمة من مزودي خدمات الاتصال وذلك من خلال أعضاء المنظومة التعليمية .
وقدم الأمير تركي بن طلال في ختام مشاركته الشكر لكافة منسوبي التعليم على جهودهم المقدمة، متمنيًا التوفيق لمنظومة التعليم في هذه التجربة الجديدة والفريدة من نوعها.

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