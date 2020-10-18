الفتح يسقط النصر في الافتتاح .. والأهلي يظفر بنقاط الباطن

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فاجأ فريق الفتح الأول لكرة القدم، مضيفه النصر، الأحد، في الجولة الافتتاحية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملحقاً به أول خسارة له في الجولة الأولى منذ انطلاقة دوري المحترفين 2008.

ولم تكن البداية مثالية للبرتغالي روي فيتوريا مدرب الأصفر، عندما تعرض البرازيلي مايكون بيريرا لإصابة اضطر على إثرها لمغادرة الملعب في الدقيقة الـ11، في وقت دخل المباراة دون خدمات المغربي عبدالرزاق حمدالله، وسلطان الغنام، وعبدالفتاح عسيري.

ويعود النصر لخوض ثاني مبارياته على صعيد الدوري، الخميس 22 أكتوبر عندما يحل ضيفاً على التعاون، فيما يستضيف الفتح نظيره الاتحاد السبت 24 أكتوبر، في آخر مباريات الجولة على ملعبه في الأحساء.

فيما منح سلمان المؤشر لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فريقه نقاط مضيفه الباطن، بتسجيله الهدف الوحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، لحساب الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الباطن.

وسجل المؤشر هدف المباراة الوحيد، بعد مرور 18 من انطلاقة الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الضيوف بهدف دون رد، فيما فشلت محاولات الفريقين على مدار دقائق الشوط الثاني، في هز الشباك، لينتهي اللقاء بانتصار الأهلي 1-0.

وكسب الأهلي بالانتصار أول 3 نقاط في دوري 2020-2021، في رسالة إلى دخوله المنافسة على اللقب بشكل قوي، فيما بقي رصيد بطل دوري الدرجة الأولي في الموسم الماضي دون نقاط.

هذا ويستضيف الأهلي نظيره الوحدة، الخميس، لحساب الجولة الثانية، فيما يحل الباطن ضيفاً على الفيصلي في ذات الجولة، الجمعة.

يذكر أن المباراة شهدت مشاركة إدريس فتوحي الذي انضم إلى الأهلي أخيراً، قادماً من الحزم الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى.