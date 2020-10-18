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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع مليار و 697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع مليار و 697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول

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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع مليار و 697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع مليار و 697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول
http://almnatiq.net/?p=913520
المناطق - واس

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك أنه جرى إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أنّ المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,697,306,605 ريالات، حيث أودع 1,402,734,499ريال للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,083,724 ريالا و 102,488,382 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، حيث أودعت تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.

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