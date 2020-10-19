من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا ؟

صدر اليوم أمر ملكي بتعيين فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير، وفيما يلي السيرة الذاتية:
خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان
التعليم:
– دكتوراه في الفقه المقارن.
– ماجستير في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– بكالوريوس في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الخبرات العلمية:
– قاضي في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف).
– رئيس محكمة استئناف .
– قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك .
– قاضي بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ).
– قاضي بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ).
– (رئيس محكمة ب).
– (وكيل محكمة أ).
– (وكيل محكمة ب).
– (قاضي أ).
– (قاضي ب).
– (قاضي ج).
– ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40).
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