من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا ؟

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صدر اليوم أمر ملكي بتعيين فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير، وفيما يلي السيرة الذاتية:

خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان

التعليم:

– دكتوراه في الفقه المقارن.

– ماجستير في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

– بكالوريوس في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الخبرات العلمية:

– قاضي في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف).

– رئيس محكمة استئناف .

– قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك .

– قاضي بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ).

– قاضي بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ).

– (رئيس محكمة ب).

– (وكيل محكمة أ).

– (وكيل محكمة ب).

– (قاضي أ).

– (قاضي ب).

– (قاضي ج).

– ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40).