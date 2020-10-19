تعرف على السيرة الذاتية للدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى

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صدر اليوم أمر ملكي بتعيين الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وفيما يلي السيرة الذاتية:

مشعل بن فهم بن محمد السلمي

التعليـم :

ـ دكتوراه الفكر المقارن, جامعة اكستر، المملكة المتحدة، 1423هـ.

ـ ماجستير الفكر المقارن، جامعة اكستر، المملكة المتحدة، 1420هـ.

ـ بكالوريوس دراسات إسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.

الخــبرات العمليـة والعضويات السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ رئيس البرلمان العربي، مجلس الشورى.

ـ عضو البرلمان العربي، مجلس الشورى.

ـ عضو هيئة التدريس في تخصص الفكر المقارن، جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ استاذ زائر في جامعات أمريكية في مدينة فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

ـ رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مجلس الشورى.

ـ نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مجلس الشورى.

ـ عضو لجنة الشؤون الخارجية، مجلس الشورى.

ـ المشاركة في عدة اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ـ المشاركة في عدة اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

ـ المشاركة في عدة اجتماعات للاتحاد البرلماني الدولي.

ـ المشاركة في عدة اجتماعات للاتحاد البرلماني العربي.

ـ رئاسة مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية.

ـ زيارات رسمية لمجموعة من الدول: موريتانيا، المملكة المغربية، العراق، جمهورية الصين الشعبية، دولة الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، الجزائر، السودان، تونس، سلطنة عمان.

ـ المشاركة في مجموعة من المؤتمرات والندوات العربية والدولية.

ـ مؤلف لعدة كتب وبحوث علمية.