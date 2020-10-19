احدث الأخبار

من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا ؟
أبرز المواد
 8 آلاف مصلٍ يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مشددة
أبرز المواد
 تعرف على السيرة الذاتية للدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى
أبرز المواد
 هذا ما لم تخبرك به أبل عن آيفون 12 الجديد
أبرز المواد
 كتاب عن ميلانيا ترامب يثير الجدل.. ودعوى بحق المؤلفة
أبرز المواد
 تيك توك.. هذه هي البيانات التي يجمعها التطبيق من هاتفك
أبرز المواد
 1.1 مليار ريال صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية خلال شهرين
أبرز المواد
 أي عناية يحتاجها محيط العينين بعد العطلة الصيفية؟
أبرز المواد
 الموجة الثانية من وباء كورونا.. الفيروس لا يرحم الشباب
أبرز المواد
 علماء يتوصلون إلى “أعلى سرعة ممكنة للصوت”
أبرز المواد
 انفجار ضخم يستهدف مناطق ميليشيات إيران شرقي سوريا
أبرز المواد
 180 شاباً وفتاة من مشروع سلام ينقلون الصورة الحضارية للمملكة في منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين
أبرز المواد
من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا ؟

من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا ؟

أبرز المواد
8 آلاف مصلٍ يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مشددة

8 آلاف مصلٍ يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مشددة

أبرز المواد
تعرف على السيرة الذاتية للدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى

تعرف على السيرة الذاتية للدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى

أبرز المواد
هذا ما لم تخبرك به أبل عن آيفون 12 الجديد

هذا ما لم تخبرك به أبل عن آيفون 12 الجديد

أبرز المواد

تعرف على السيرة الذاتية للدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى

تعرف على السيرة الذاتية للدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى
http://almnatiq.net/?p=913563
المناطق - الرياض

صدر اليوم أمر ملكي بتعيين الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وفيما يلي السيرة الذاتية:

مشعل بن فهم بن محمد السلمي
التعليـم :
ـ دكتوراه الفكر المقارن, جامعة اكستر، المملكة المتحدة، 1423هـ.
ـ ماجستير الفكر المقارن، جامعة اكستر، المملكة المتحدة، 1420هـ.
ـ بكالوريوس دراسات إسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.
الخــبرات العمليـة والعضويات السابقة :
ـ عضو مجلس الشورى.
ـ رئيس البرلمان العربي، مجلس الشورى.
ـ عضو البرلمان العربي، مجلس الشورى.
ـ عضو هيئة التدريس في تخصص الفكر المقارن، جامعة الملك عبدالعزيز.
ـ استاذ زائر في جامعات أمريكية في مدينة فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
ـ رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مجلس الشورى.
ـ نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مجلس الشورى.
ـ عضو لجنة الشؤون الخارجية، مجلس الشورى.
ـ المشاركة في عدة اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
ـ المشاركة في عدة اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
ـ المشاركة في عدة اجتماعات للاتحاد البرلماني الدولي.
ـ المشاركة في عدة اجتماعات للاتحاد البرلماني العربي.
ـ رئاسة مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية.
ـ زيارات رسمية لمجموعة من الدول: موريتانيا، المملكة المغربية، العراق، جمهورية الصين الشعبية، دولة الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، الجزائر، السودان، تونس، سلطنة عمان.
ـ المشاركة في مجموعة من المؤتمرات والندوات العربية والدولية.
ـ مؤلف لعدة كتب وبحوث علمية.

روابط ذات صلة

من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا ؟

من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا ؟
8 آلاف مصلٍ يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مشددة

8 آلاف مصلٍ يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مشددة
هذا ما لم تخبرك به أبل عن آيفون 12 الجديد

هذا ما لم تخبرك به أبل عن آيفون 12 الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*