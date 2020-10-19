الأرصاد: أتربة وغبار بمكة المكرمة والمنطقة الشرقية

الأرصاد: أتربة وغبار بمكة المكرمة والمنطقة الشرقية

أبرز المواد
من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا ؟

من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا ؟

أبرز المواد
8 آلاف مصلٍ يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مشددة

8 آلاف مصلٍ يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مشددة

أبرز المواد
تعرف على السيرة الذاتية للدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى

تعرف على السيرة الذاتية للدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى

أبرز المواد

الأرصاد: أتربة وغبار بمكة المكرمة والمنطقة الشرقية

الأرصاد: أتربة وغبار بمكة المكرمة والمنطقة الشرقية
An aerial view shows deserted roads in the Saudi holy city of Mecca on April 8, 2020, during the novel coronavirus pandemic crisis. (Photo by BANDAR ALDANDANI / AFP)
http://almnatiq.net/?p=913570
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح البكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا ؟

من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا ؟
8 آلاف مصلٍ يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مشددة

8 آلاف مصلٍ يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مشددة
تعرف على السيرة الذاتية للدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى

تعرف على السيرة الذاتية للدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*