وظائف شاغرة للجنسين في الأحوال المدنية

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة وترغب باستقطاب الكوادر البشرية من الجنسين للعمل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

وذلك حسب الشروط والضوابط التالية:

أن يكون (سعودي، سعودية) الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه اثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالادانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية ، وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية أثناء وقت ارسال الطلب.

أن يكون لائقاً طبياً.

يتم استقبال الطلبات من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) مع إرفاق الوثائق التالية بصيغة pdf (السيرة الذاتية موضحاً به العنوان الوطني صورة الهوية الوطنية ، المؤهل الدراسي).

فترة استقبال الطلبات من يوم الأحد الموافق 1442/3/1هـ، إلى نهاية يوم الخميس الموافق 1442/3/5هـ.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية وموافقة الجهة المعنية علماً بأن البدء في الاجراءات واستكمال الطلبات عبر على الرابط الإلكتروني والمقابلة الشخصية لايعتبر قبول للوظيفة.

يجب إحضار أصل المؤهلات العلمية والعملية والهوية الوطنية وصورتين شخصية عند إجراء المقابلة الشخصية لمطابقتها مع السيرة الذاتية وسيتم استبعاد أي طلب مخالف لما دون فيها.

يجب معادلة ومصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

التقديم لحملة الشهادة الثانوية فأعلى.

يجب تحديد الرغبة حسب المناطق وليس المحافظات.