“الزعاق ” يكشف عن موعد ظهور “نجم السويبع”.. وأبرز ما يميزه

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن نجم السويبع نشاهده خلال هذه الأيام قبيل شروق الشمس بالجهة الشمالية الشرقية.

وأوضح أن السويبع هو النجم الأخير من بنات نعش وفيه يجد النخل، وتنكسر الحرارة عصراً، ويبرد الليل وتطول مدته، وتطيب الأجواء وتتلطف.