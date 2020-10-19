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“السعودي الفرنسي” يعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة ١ بالريال

“السعودي الفرنسي” يعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة ١ بالريال
http://almnatiq.net/?p=913596
المناطق_الرياض

أعلن البنك السعودي الفرنسي رسميا اليوم، الإثنين، عن إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي.

 

وأوضح البنك أنه قام بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص المحتمل

 

وحول تفاصيل الطرق قال البنك إن نوع الإصدار “صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي”، كما أن قيمة الطرح سيحددة عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.

 

وأوضح أن تاريخ بداية الطرح: 1442-03-02 الموافق 2020-10-19علي أن يكون تاريخ نهاية الطرح: 1442-03-22 الموافق 2020-11-08، والفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين ذوي خبرة حسب التعريف الوارد في المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

 

 

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال سعودي.

كما أن سعر طرح (الصك/ السند): يحدد حسب ظروف السوق، وتبلع القيمة الاسمية: مليون ريال سعودي

-كما يحدد عائد (الصك/ السند) حسب ظروف السوق.

علي ان تكون مدة استحقاق (الصك/ السند) مستمرة (بدون تاريخ استحقاق).

 

وأشار البنك إلي شروط أحقية الاسترداد قائلاً : يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

 

وأوضح أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

 

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