مكة: فريق طبي متخصص ينقد اربعينية من “وجبة سمك”

‏نجح فريق طبي بقسم المناظير بمستشفى الملك عبد العزيز عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من استخراج شوكة سمك من مقيمة تبلغ من العمر 42 عاماً بعد تناولها وجبة سمك.

وتعامل الفريق بقيادة استشاري جهاز هضمي والكبد والمناظير الدكتور عبد الرحمن كنعان صبحي بحرفية مع الحالة فور وصولها للمستشفى وإجراء عملية في قسم المناظير بعد تجهيز المريضة.

واوضح الدكتور “كنعان ” ان المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلم حاد في المعدة وبعد الكشف السريري وعمل الفحوصات المخبرية التي لم توضح السبب وعلى الفور تم اجراء عمل منظار علوي للمريضة وتبين وجود شوكة سمك طولها ٤ سم بجدار المعدة مسببه قرحة سطحية وتم استخراج الشوكة بملقاط جراحي.

وأضاف، بعد الاطمئنان على حالة المريضة تم السماح لها بالخروج من المستشفى وهي بحاله جيده.