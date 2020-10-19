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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين.. وعيار 24 بنحو 299.32 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين.. وعيار 24 بنحو 299.32 ريال

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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين.. وعيار 24 بنحو 299.32 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين.. وعيار 24 بنحو 299.32 ريال
http://almnatiq.net/?p=913604
المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، رغم تراجع أسعار الذهب المعدن النفيس عالميا في تعاملات الأسبوع الماضي.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 299.32 ريال (61.15 دولار) مقابل 229.20 ريال (61.12 دولار) أمس الأحد، وانخفض جرام الذهب عيار 21 عند 200.65 ريال (53.51 دولار)، مقارنة بنحو 200.56 جنيه (53.48 دولار)، في تعاملات أمس.

 

 

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 171.99 ريال (45.86 دولار) مقابل 171.90 ريال (45.84 دولار)، في تعاملات أمس الأحد.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 210.21 (56.05 دولار)، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 133.77 ريال (35.67 دولار)، وسجل جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 نحو 1605.21 ريال (428.06 دولار).

 

 

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع.

 

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1903.24 دولار للأوقية (الأونصة)، ليخسر 1.4% منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1907.50 دولار.

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