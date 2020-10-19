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رجل يهدد بالانتحار من أعلى برج ترامب في شيكاغو إن لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي

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رجل يهدد بالانتحار من أعلى برج ترامب في شيكاغو إن لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي

رجل يهدد بالانتحار من أعلى برج ترامب في شيكاغو إن لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=913618
المناطق_الرياض

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن رجلا علق نفسه في أعلى البرج المملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة شيكاغو الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المارة الذين تجمعوا أسفل البرج شاهدوا الرجل وهو يتدلى بحبل بأحد جوانب البرج، بينما تحاول قوات الشرطة والفرق الخاصة إنقاذه.
ولفتت إلى أن الرجل كان يحمل سكينا ليهدد بأنه سيقطع هذا الحبل وينتحر إذا لم يتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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