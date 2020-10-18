التجمع الصحي بالقصيم‬⁩ يجري 12 عملية جراحية خلع ولادي بمستشفى ⁧‫الرس‬⁩ العام

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بدأ التجمع الصحي بمنطقة القصيم تفعيل البرنامج الوطني للخلوع الولادية بمستشفى الرس العام ، والذي انطلق يومي الجمعة والسبت الماضيين ، وتم خلالها إجراء 12 عملية جراحية للأطفال .

وأكد التجمع الصحي بالقصيم ، بأن البرنامج يأتي ضمن الجهود المبذولة لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات الصحية ، وتقديم الرعاية الطبية لهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة للإحالة إلى خارج المنطقة ، حيث تم الكشف على 45 طفلاً خلال اليومين الماضيين في العيادات المسائية .

ويقوم الفريق الطبي بمعاينة جميع الحالات الطبية ويتم تشخيصها وفرزها وتحضيرها من قبل قسم العظام بمستشفى الرس العام خلال العيادة المخصصة لحالات الخلوع الولادية