تركيا ترسل أكثر من ألف مسلح من سوريا إلى قره باغ وتستعد لإرسال دفعة أخرى قريبا

المناطق - الرياض

أعلن مصدر لوكالة “سبوتنيك” عن إرسال تركيا لأكثر من 1000 مسلح من سوريا إلى قره باغ يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن دفعة جديدة سترسل قريبا.

وقال المصدر: “يوم الجمعة الماضي، أرسل أكثر من ألف مسلح للقتال في قره باغ، وهناك دفعة جديدة تستعد للإرسال في الأيام المقبلة”.

وكانت روسيا أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال القتالية واسعة النطاق في قره باغ، ودعت لإنهاء التصعيد وبدء الحوار، محذرة في الوقت ذاته من خطورة نقل مسلحين من دول في الشرق الأوسط إلى منطقة النزاع في قره باغ.

يذكر أن رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، أكد في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إن تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول أخرى، في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.