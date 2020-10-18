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أمير جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة

أمير جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة

منطقة جازان

أمير جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة

أمير جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة
http://almnatiq.net/?p=913657
جازان - فضه عطيف؛

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطق جازان نائب رئيس مجلس المنطقة، عن بعد وعبر -الاتصال المرئي- اليوم، جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة للعام المالي الحالي 1441هـ/ 1442هـ.
وافتتح سمو أمير المنطقة الجلسة بكلمة توجيهية أكد فيها أهمية العمل الجاد والمخلص من قبل أعضاء المجلس وجميع المسؤولين ومضاعفة الجهود وبذل كل ما يسهم في خدمة وراحة ورفاهية المواطن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، للإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ، والاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة في العديد من المجالات ومنها السياحية الشتوية خاصة مع قرب بدء الموسم السياحي من خلال الاستعداد من قبل مختلف الجهات لخدمة الأهالي والزوار وتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات ، مرحباً في ختام كلمته بوكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر في عضوية المجلس.
من جانبه أوضح أمين عام مجلس منطقة جازان أحمد بن هادي الراجحي، أن المجلس ناقش خلال الجلسة عدداً من تقارير الجهات الحكومية بالمنطقة ومنها “الجامعة ، والصحة ، والأمانة ، النقل ، والتعليم ، والكهرباء ، والرياضة “، إلى جانب الاطلاع على التقرير الخاص بزيارات فريق عمل المجلس لعدد من المشاريع الحيوية بالمنطقة ، واستعراض القرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة للمجلس خلال الدورة السابقة من أعمال المجلس.

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