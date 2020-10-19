بر الشرقية توزع أجهزة منزلية ولوحية على الأسر المحتاجة ضمن مبادرة البنك الأهلي “سعادة أهالينا”

الدمام - فتحية عبدالله

وزعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أجهزة منزلية وأجهزة لوحية (تابلت) لأبناء الأسر المستفيدة، بدعم من مبادرة البنك الأهلي”سعادة أهالينا”، لتعينهم على استكمال دراستهم، وقامت الجمعية بتوزيعها على المستفيدين بالشراكة مع فريق المتطوعين من برامج “أهالينا” المجتمعية بالبنك الأهلي.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان أن الجمعية تهتم ضمن خطتها الاستراتيجية بعقد شراكات مجتمعية تعود بالنفع على مستفيدي الجمعية، قائلا أن مبادرة البنك الأهلي “سعادة أهالينا” رسمت البهجة على وجوه مستفيدي الجمعية بدعمهم بأجهزة منزلية وأجهزة لوحية إلكترونية تساعد أبناءهم على مواصلة تعليمهم عن بعد، ضمن حملة “ادعمهم حتى لا ينقطع تعليمهم” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بهدف تحسين اقتصاد الأسرة من خلال استمرار تعليم أبنائها وتحقيق التنمية المجتمعية عبر إعداد كوادر بشرية متعلمة ومؤهلة.

وأوضح العفيصان أن الجمعية تدعم 40 ألف أسرة بالمنطقة الشرقية دعما تنمويا وإغاثيا في كافة مناطق ومدن المنطقة، حيث تدعم الجمعية مشاريع الأسر المنتجة وتقدم القروض التنموية لمشاريع الأسر وتدريبهم على الفرص الوظيفية والمهارات، كصيانة الجوالات والخياطة والتفصيل والطبخ، وتتيح لأبناء الأسر منحا جامعية وتدريبية، وترعى المتفوقين، فضلا عن البرامج الإغاثية كسداد إيجارات المستفيدين وتقديم الدعم الصحي والعيني والغذائي، وتوفير الإسكان التنموي، وتأمين الأجهزة المنزلية، وكفالة الأيتام، وترميم المنازل.