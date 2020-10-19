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أمانة الشرقية تضبط 146 معظمها عدم التقيد بالتدابير الصحية

أمانة الشرقية تضبط 146 معظمها عدم التقيد بالتدابير الصحية

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أمانة الشرقية تضبط 146 معظمها عدم التقيد بالتدابير الصحية

أمانة الشرقية تضبط 146 معظمها عدم التقيد بالتدابير الصحية
http://almnatiq.net/?p=913659
الدمام - المناطق

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الأحد 1/3/1442هـ، 146 مخالفة، جاء ضمنها 133مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19″، و 10مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وثلاث مخالفات للتكدس في مساكن العمالة، جاء ذلك من خلال791 جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و تسع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

كما أنجزت الأمانة يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير 770 موقعاً، بمشاركة 482 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 153578 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

بالإضافة الى رفع 7626 طن من النفايات، وإزالة 4033 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9403 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

هذا وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك بالتواصل من خلال مركز (940)، لسلامة المجتمع والوطن

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