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“هدف” يوضح خطوات تسجيل الباحثين عن عمل في برنامج دعم النقل الموجه

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“هدف” يوضح خطوات تسجيل الباحثين عن عمل في برنامج دعم النقل الموجه

“هدف” يوضح خطوات تسجيل الباحثين عن عمل في برنامج دعم النقل الموجه
http://almnatiq.net/?p=913676
المناطق - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن رحلة الباحث عن عمل للاستفادة من برنامج العمل الحر في النقل الموجه، تمر بعدة مراحل هي: التسجيل في أحد تطبيقات التوصيل المعتمدة، والاعتماد في منصة وصل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

وأكد “هدف”، أن برنامج دعم العمل الحر للسعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية، يحفز نمو نسب توطين الأنشطة الاقتصادية الحيوية، ويدعم إيجاد فرص عمل مستدامة وفق أنماط العمل الجديدة.

وكان “هدف” قد أبرم مؤخرا، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل، لتنفيذ برنامج دعم العمل الحر للسعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية، وذلك في خطوة ترمي إلى التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، انطلاقا من تكامل الجهود وتظافرها بين القطاع الحكومي والخاص، لتحفيز التوطين ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص والتوسع في استهداف أنماط العمل الاخرى ومنها العمل الحر، وكذلك إيجاد ووضع برامج للتوطين القطاعي لعدد من الأنشطة الاقتصادية.

ووفق مذكرة التفاهم، سيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية دعم شهري للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهريا ولمدة تصل إلى 24 شهرا ميلاديا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما سيقدم الصندوق دعم تحفيزي مقدراه 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

وطبقاً للمذكرة، سيعمل أطراف الشراكة على دعم السعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية (النقل الموجه) ورفع كفاءة النشاط، وتفعيل أنماط واساليب العمل المختلفة ومنها العمل الحر.

وبموجب المذكرة، ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على إتاحة تسجيل العامل الحر في النشاط كقائد مركبة نقل موجه في بوابة العمل الحر وإصدار وثيقة العمل الحر له، وكذلك المتابعة والإشراف على سير برنامج الدعم ومراجعة التقارير الدورية الخاصة بالبرنامج.

ونحو مقتضيات مذكرة التفاهم؛ ستعمل الوزارة والصندوق بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود، مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة، وهي الهيئة العامة للنقل والمعنية بتنظيم وإصدار تراخيص نشاط توجيه المركبات، وشركة عمل المستقبل المعنية بإدارة الربط الإلكتروني وتشغيل البرنامج تقنيا من خلال منصة العمل الحر.

ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال زيارة الرابط: https://freelance.sa/drivers

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