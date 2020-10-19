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الكشافة السعودية تختتم مُشاركتها في الجامبوري العالمي “جوتا” و”جوتي “

الكشافة السعودية تختتم مُشاركتها في الجامبوري العالمي “جوتا” و”جوتي “

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الكشافة السعودية تختتم مُشاركتها في الجامبوري العالمي “جوتا” و”جوتي “

الكشافة السعودية تختتم مُشاركتها في الجامبوري العالمي “جوتا” و”جوتي “
http://almnatiq.net/?p=913679
الرياض - مبارك الدوسري

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية مساء أمس, مشاركتها في المخيم الكشفي العالمي الـ 63 على الهواء “جوتا ” والـ 24 على الانترنت “جوتي”, الذي استمر لمدة 3 أيام في جميع أنحاء العالم ، وشهد تفاعلاً  من مختلف قطاعات الجمعية بمناطق ومحافظات المملكة . 

وكانت الجمعية التي تشارك للعام السادس عشر على التوالي قد سخرت للمشاركة في هذا الحدث الكشفي العالمي, كافة الإمكانات والاستعدادات والتحضير الجيد ، شملت إقامة دورة افتراضية  تعريفية بالمخيم وكيفية المشاركة فيه وآلية التواصل والتخاطب عبر الأجهزة اللاسلكية، حيث بلغ عدد المحادثات أكثر من 6500 محادثة رقيمة وصوتية، وإشارة المورس، باللغة العربية ،والإنجليزية ،والفرنسية ، في حين بلغ عدد الدول التي تم الاتصال بها 63 دولة من القارات الخمس ، ساهم فيها  أكثر من 1000 كشاف وجوال وقائد من عدة محطات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، ركزوا فيها على التعريف بجهود الكشافة السعودية في مواجهة أزمة كورونا ، وجهودها في تفعيل مجالات الصحة والبيئة من المشروع الكشفي العالمي رسل السلام  وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة . 

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