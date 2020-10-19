تدشين مبادرة ” داعم ” للإداريين والإداريات بتعليم عسير

المناطق - أبها

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني مبادرة “داعم” التي تهدف إلى الارتقاء بأداء الكادر الإداري وتحقيق الرضا الوظيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية.

وأكد الجوني في كلمة له بهذه المناسبة أن المبادرة ستسهم في تطوير الأداء في الميدان، ورفع مستوى الإنتاجية من خلال التحفيز والدعم والمساندة ،وذلك في ظل المتغيرات العلمية والاجتماعية والاقتصادية المتوالية، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من المبادرة في ظل المرحلة الراهنة .

من جهتها أوضحت صاحبة المبادرة زبيدة العويضة أنه تم تحديد المرحلة الأولى للدخول على بوابة عسير وتسجيل البيانات من قبل الموظف أو الموظفة ، والمرحلة الثانية لتعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم ،واحتياجاتهم التدريبية .المرحلة الثالثة لبناء المبادرات والأعمال التطوعية والمرحلة الرابعة والأخيرة للتقييم .