صحة الجوف تنظم الكرنفال الصحي الطريق وردي

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نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف كرنفالها الصحي بعنوان الطريق وردي وذلك في متنزه النخيل بمدينة سكاكا , وذلك ضمن جهودها في التوعية الصحية في شهر أكتوبر لحث السيدات على الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأوضحت صحة الجوف أن الكرنفال الذي استمرت فعالياته 3 أيام، شمل العديد من الأركان التوعوية والفعاليات حيث ضم عيادة استشارية لاستشاري أورام الثدي, وركناً تثقيفياً عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه, وركناً تثقيفياً عن دور المختبر في الفحص عن أورام الثدي, وركناً تثقيفياً عن دور الأشعة في الكشف المبكر.

كما تضمن الكرنفال ركناً تثقيفياً عن أهمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية تعطى من خلاله تطعيم للزوار, وركناً توعوياً عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد, وحملة للتبرع بالدم ، مع تنظيم عدد من الجولات الميدانية في موقع الكرنفال وتوعية زوار المتنزه وتقديم الهدايا لهم وبرشورات التوعية.

وفعلت خلال الكرنفال حملة الصفرية #الجوف_بالتزامنا_نصفرها للحد من الإصابات بفيروس كورونا, كما قامت فرق الجوالة بجولات رقابية على عربات الأطعمة والكشف عن التزامهم بتطبيق الإجراءات المتبعة وتكريم الملتزمين عبر مبادرة بطل الالتزام, وقدمت الفرق التطوعية لزوار المتنزه المعقمات والكمامات.

يذكر أن مواقع الفحص بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا ومستشفى دومة الجندل ومستشفى طبرجل العام ، وتأتي هذه الحملة امتدادا للجهود التوعوية التي تقوم بها صحة الجوف للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء الأمراض.