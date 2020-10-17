احدث الأخبار

صحة الجوف تنظم الكرنفال الصحي الطريق وردي
منطقة الجوف
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8547.61 نقطة
أبرز المواد
 المياه الوطنية تنفذ مشاريع للصرف الصحي بجدة بأكثر من 2 مليار ريال
منطقة مكة المكرمة
 تدشين مبادرة ” داعم ” للإداريين والإداريات بتعليم عسير
منطقة عسير
 مؤسسة النقد تحذر من التجاوب مع رسائل مشبوهة تستخدم اسمها بهدف الاحتيال
أبرز المواد
 الكشافة السعودية تختتم مُشاركتها في الجامبوري العالمي “جوتا” و”جوتي “
منطقة الرياض
 “هدف” يوضح خطوات تسجيل الباحثين عن عمل في برنامج دعم النقل الموجه
أبرز المواد
 المصلون والمعتمرون يواصلون توافدهم إلى المسجد الحرام بعد انقطاع 213 يوماً
أبرز المواد
 بحضور ورعاية أمير القصيم.. جامعة القصيم تطلق أسم الأمير فيصل بن مشعل على مكتبتها المركزية
منطقة القصيم
 بر الشرقية توزع أجهزة منزلية ولوحية على الأسر المحتاجة ضمن مبادرة البنك الأهلي “سعادة أهالينا”
المنطقة الشرقية
 متخصص: الاستثمار في استزراع النباتات المحلية ذو جدوى اقتصادية عالية وفائدة اجتماعية كبيرة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تضبط 146 معظمها عدم التقيد بالتدابير الصحية
المنطقة الشرقية
صحة الجوف تنظم الكرنفال الصحي الطريق وردي

صحة الجوف تنظم الكرنفال الصحي الطريق وردي

منطقة الجوف
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8547.61 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8547.61 نقطة

أبرز المواد
المياه الوطنية تنفذ مشاريع للصرف الصحي بجدة بأكثر من 2 مليار ريال

المياه الوطنية تنفذ مشاريع للصرف الصحي بجدة بأكثر من 2 مليار ريال

منطقة مكة المكرمة
تدشين مبادرة ” داعم ” للإداريين والإداريات بتعليم عسير

تدشين مبادرة ” داعم ” للإداريين والإداريات بتعليم عسير

منطقة عسير

صحة الجوف تنظم الكرنفال الصحي الطريق وردي

صحة الجوف تنظم الكرنفال الصحي الطريق وردي
http://almnatiq.net/?p=913698
المناطق - الجوف

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف كرنفالها الصحي بعنوان الطريق وردي وذلك في متنزه النخيل بمدينة سكاكا , وذلك ضمن جهودها في التوعية الصحية في شهر أكتوبر لحث السيدات على الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وأوضحت صحة الجوف أن الكرنفال الذي استمرت فعالياته 3 أيام، شمل العديد من الأركان التوعوية والفعاليات حيث ضم عيادة استشارية لاستشاري أورام الثدي, وركناً تثقيفياً عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه, وركناً تثقيفياً عن دور المختبر في الفحص عن أورام الثدي, وركناً تثقيفياً عن دور الأشعة في الكشف المبكر.
كما تضمن الكرنفال ركناً تثقيفياً عن أهمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية تعطى من خلاله تطعيم للزوار, وركناً توعوياً عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد, وحملة للتبرع بالدم ، مع تنظيم عدد من الجولات الميدانية في موقع الكرنفال وتوعية زوار المتنزه وتقديم الهدايا لهم وبرشورات التوعية.
وفعلت خلال الكرنفال حملة الصفرية #الجوف_بالتزامنا_نصفرها للحد من الإصابات بفيروس كورونا, كما قامت فرق الجوالة بجولات رقابية على عربات الأطعمة والكشف عن التزامهم بتطبيق الإجراءات المتبعة وتكريم الملتزمين عبر مبادرة بطل الالتزام, وقدمت الفرق التطوعية لزوار المتنزه المعقمات والكمامات.
يذكر أن مواقع الفحص بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا ومستشفى دومة الجندل ومستشفى طبرجل العام ، وتأتي هذه الحملة امتدادا للجهود التوعوية التي تقوم بها صحة الجوف للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء الأمراض.

روابط ذات صلة

تعليم القريات يسعى لرفع مستوى اختبار القدرات والتحصيلي

تعليم القريات يسعى لرفع مستوى اختبار القدرات والتحصيلي
بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء
مدير تعليم القريات يلتقي اللجنة الإشرافية للملتقى العلمي لرعاية الموهوبين

مدير تعليم القريات يلتقي اللجنة الإشرافية للملتقى العلمي لرعاية الموهوبين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*