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رئيس جامعة الجوف يزور كلية الآداب ويؤكد على أهمية تطبيق الجودة والعمل على جودة المخرجات

رئيس جامعة الجوف يزور كلية الآداب ويؤكد على أهمية تطبيق الجودة والعمل على جودة المخرجات

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رئيس جامعة الجوف يزور كلية الآداب ويؤكد على أهمية تطبيق الجودة والعمل على جودة المخرجات

رئيس جامعة الجوف يزور كلية الآداب ويؤكد على أهمية تطبيق الجودة والعمل على جودة المخرجات
http://almnatiq.net/?p=913701

اطلع رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع على سير العملية التعليمية والإدارية والبرامج التي تقدمها كلية الآداب وخططها التطويرية التي تساعد على تحقيق متطلبات التعليم والتعلم وتجويد كل العمليات التعليمية والإدارية والعمل على جودة المخرجات والحصول على الاعتمادات المتقدمة.
حيث تفقد مرافق الكلية مستمعاً لشرح من عميدها د.محمد السرحاني عن أقسامها وأهدافها ووحداتها وبرامجها وخططها المستقبلية، وخطواتها في رحلة الاعتماد الدولي لبرنامج اللغة الإنجليزية من الهيئة الألمانية للاعتماد الأكاديمي.
وتجول الدكتور الشايع برفقة وكلاء الجامعة في عدد من النماذج للقاعات الدراسية ومعامل الحاسب الآلي والمكاتب الإدارية، والتقى أعضاء هيئة التدريس معبراً عن سعادته بما تشهده الكلية والجامعة بشكل عام من تطوير مستمر، وما شاهده من تجهيزات وإمكانات محفزة لتطوير العملية التعليمية.
وحث رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الكلية والجامعة كما دعاهم إلى الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها الدولة أيدها الله في سبيل تطوير مهارات الطلبة وتعليمهم وبنائهم بالتوافق مع متطلبات المرحلة وتطلعات القيادة، والوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية، معرباً عن شكره لمنسوبي كلية الآداب على جهودهم ومايقدمونه من عمل مستمر يسهم في تحقيق أهداف الجامعة.

 

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