تحديد موعد مواجهتي الشباب والاتحاد في نصف نهائي كأس محمد السادس

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اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال مواعيد مباريات دور نصف النهائي من البطولة، بعدما أعلنت سابقاً عن استئناف منافسات البطولة بعد مدة من التوقف خلال الأشهر الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيلعب فريق الشباب السعودي مع نظيره الاتحاد السعودي مباراة الذهاب في مدينة الرياض في الثاني من شهر ديسمبر القادم على ملعب نادي الشباب، بينما ستقام مباراة الإياب بينهما في مدينة جدة في الرابع من شهر يناير 2021 القادم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسيُعلَن موعد مباراة الإياب بين فريقي الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في وقت لاحق بعد أن يتفق الناديان على الموعد المناسب لهذه المواجهة التي ستقام في مدينة الدار البيضاء، وكان فريق الإسماعيلي قد فاز على فريق الرجاء في مباراة الذهاب لدور نصف النهائي التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية بهدف دون رد.