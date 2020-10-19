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انطلاق “منتدى مسك العالمي” في نسخته الخامسة لتحفيز الشباب في العالم

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نائب أمير الشرقية يقف ميدانياً على موقع الموقف الأرضي المنهار بمحافظة الخبر

نائب أمير الشرقية يقف ميدانياً على موقع الموقف الأرضي المنهار بمحافظة الخبر

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رئاسة شؤون الحرمين تجند أكثر من 4 آلاف عامل لتطهير وتعطير المسجد الحرام

رئاسة شؤون الحرمين تجند أكثر من 4 آلاف عامل لتطهير وتعطير المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=913710
المناطق - واس

جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير وتعطير المسجد الحرام , موزعين على ثلاث ورديات تعمل جميعها على مدار الأربع والعشرين ساعة للقيام بغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10مرات يومياً , مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات الصديقة للبيئة.
وأكد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أنه يستخدم يوميا قرابة 6 آلاف لتر من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل، و100 معدة غسيل حديثة، و 1200 لتر من المعطرات , لافتا النظر إلى أن عمليات غسل صحن المطاف وحجر إسماعيل -عليه السلام- ومسح وتعطير الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم والحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، والمكبرية، تتم على مدار الساعة.

 

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