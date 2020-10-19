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تكريم 1969 طالبا وطالبة من أوائل المتفوقين والمتفوقات بتعليم عسير

تكريم 1969 طالبا وطالبة من أوائل المتفوقين والمتفوقات بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=913717
المناطق - أبها
تحتفل الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مساء الأربعاء المقبل ، بتكريم 1969 طالبا وطالبة من أوائل الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات دراسيا بمختلف المراحل للعام الدراسي 1440/ 1441هـ ، وذلك عبر برنامج ” زوم”.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، أن التكريم يهدف إلى الإشادة بالمتفوقين والمتفوقات ودعمهم ، وتقدير جهودهم وجهود مدارسهم وأولياء أمورهم ، وبث روح التنافس الشريف في المجتمع التعليمي ، لافتا إلى إن إدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات أعدت دليلا للمحتفى بهم ، ويمكن معرفة الأسماء من خلال الرابط التالي :
https://drive.google.com/file/d/15GmB550Wsb8hdSoR93HuignPqCdbFRFv/view?usp=sharing

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