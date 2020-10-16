أمير منطقة الباحة يدشن النظام الإلكتروني لإدارة لجان الإسكان التنموي بالمنطقة

المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة النظام الإلكتروني لإدارة لجان الإسكان بالمنطقة (برنامج أمانة اللجان) .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثالث اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بمكتبه اليوم , حيث نوه سموه بالدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة لجميع القطاعات وتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان، والسعي نحو تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة كإحدى أهداف رؤية المملكة 2030 .

وحث سمو أمير منطقة الباحة الجمعيات الخيرية لتسجيل المستفيدين في قائمة الإسكان التنموي لديهم ، داعياً الجهات المانحة ورجال الأعمال إلى المبادرة والمساهمة في تقديم الدعم عبر منصة جود الإسكان .

كما شدد سموه على أهمية تفعيل البرنامج الإلكتروني للجان التنفيذية للإسكان التنموي وبذل الجهود لخدمة المواطنين بالمنطقة.

بعد ذلك ناقش سموه والمجتمعون جدول أعمال الاجتماع ، حيث تم تقديم عرض ملخص عن توصيات الاجتماع الأول والثاني وما تم إنجازه ، واستعراض الملخص التنفيذي للمستهدفين ، وإحصائية احتياج المنطقة من الإسكان ، وإحصائيات منصة جود الإسكان بمنطقة الباحة، كما تم الاطلاع على حالة مشاريع الإسكان التنموي وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها.

حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري ومديرو الجهات الحكومية ذات العلاقة .