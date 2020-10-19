هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتبوك تفعِّل المصلى المتنقل في الحدائق العامة

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فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك المصليات المتنقلة للحدائق العامة بالمنطقة لتمكين المتنزهين ومرتادي تلك الأماكن من تأدية صلاتي المغرب والعشاء مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك خليل بن إبراهيم ضامري أنه تم تجهيز المصلى بالخدمات والسجاد ومكبرات الصوت والشاشات الإلكترونية لعرض المحتوى الهادف الذي يحث على أهمية الصلاة والتحصين الفكري وتجنب الفكر المنحرف وتعزيز المواطنة واللحمة الوطنية .

ونوه الضامري بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لترسيخ القيم الإسلامية وتعظيم الشعائر ومنها شعيرة الصلاة، مؤكداً حرص فرع الرئاسة بمنطقة تبوك على تنوع الوسائل والأدوات المستخدمة للوصول إلى مختلف الفئات في مواقعهم لا سيما فئة الشباب والتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي في نقل رسائل الهيئة للمجتمع والتجديد والابتكار في منتجاتها التوعوية والتثقيفية والحرص على قياس أثرها وتفاعل المجتمع معها.