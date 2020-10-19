نائب أمير الشرقية يقف ميدانياً على موقع الموقف الأرضي المنهار بمحافظة الخبر

الدمام - فهد المريخي

وقف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ميدانياً اليوم (الاثنين) على موقع انهيار سقف أحد المواقف الأرضية التابعة لبرج تجاري بمحافظة الخبر.

ولدى وصول سموه لموقع الحادث، استمع لإيجاز عن الوضع الحالي، والجهود التي بذلتها الجهات المعنية لأعمال البحث والإنقاذ، وذلك بمقر القيادة الميدانية في الموقع، واستمع سموه لشرح من مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد عجاب بن سدحان الحربي، عن نتائج العمليات في الموقع التي أسفرت عن إنقاذ ثلاثة من المحتجزين والخدمات الإسعافية التي قدمت لهم، واستمرارية أعمال البحث في الموقع لحين التأكد من عدم وجود محتجزين، كما استمع سموه إلى إيجاز عن دور الجهات المشاركة في العمليات وما قدمته من تسهيلات، بالإضافة إلى الجهود التطوعية المشاركة في البحث.

وأكد سموه على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة أثناء عمليات البحث، والحرص على سلامة الجميع، داعياً الجميع للابتعاد عن موقع الحادثة وأن تقتصر جهود التطوع والمساهمة على الفرق المعتمدة، مشيداً سموه بجهود جميع الجهات المشاركة من الجهات الأمنية والخدمية والصحية، وفريق الإنقاذ السعودي، متمنياً لهم جميعاً السلامة.

من جهته قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد عجاب الحربي، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على متابعته المتواصلة للحادثة، وتوجيههما لكافة الجهات بتسخير ما يتطلبه الموقف من إمكانيات لإنقاذ الأرواح، مبيناً أن وقوف سمو نائب أمير الشرقية ميدانياً على الموقع، وما تفضل به سموه من توجيهات دافع للعاملين لبذل المزيد، مشيراً إلى استمرارية أعمال البحث والإنقاذ في الموقع لحين الانتهاء منها، مؤكداً أن الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة للفرق في الميدان متطورة وكافية للتعامل مع الموقف، سائلاً الله الشفاء للمصابين.