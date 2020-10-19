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انعقاد منتدى عالمي لتحديات الملكية الفكرية في المملكة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

انعقاد منتدى عالمي لتحديات الملكية الفكرية في المملكة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين
http://almnatiq.net/?p=913743
المناطق - واس

تنظم الهيئة السعودية للملكية الفكرية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية بتاريخ 9 /3/ 1442هـ الموافق 26 / 10 / 2020م ضمن برنامج المؤتمرات الدولية على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك مبادرة منها للاستجابة للأولويات ذات الصلة بالملكية الفكرية في ظل الجوائح والأزمات العالمية.
ويتناول المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية موضوعات عدة تتعلق بتنسيق إجراءات عمليات الملكية الفكرية وتبادل سياساتها ونشر المعلومات المرتبطة بالملكية الفكرية بحضور أكثر من 36 جهة، وسيفتتح المنتدى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية، وسيدير جلسته المغلقة سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة.
يشارك في المنتدى قادة مكاتب الملكية الفكرية في دول مجموعة العشرين، إضافة إلى مشاركة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب استضافة عدد من مكاتب الملكية الفكرية والمنظمات الدولية افتراضياً.

 

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