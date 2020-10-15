أمير نجران : إطلاق حزمة من برامج التحفيز لموظفي الإمارة والمحافظات والمراكز بالمنطقة وجائزة للتميز

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أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من حرص واهتمام بشؤون المواطن والمقيم في مناطق المملكة عامة، ومنها منطقة نجران ، منوهًا بالأوامر الملكية الكريمة التي صدرت أمس ، بتكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، والذي يعد تأكيداً للمنهج الذي تقوم عليه الدولة في إدارة شؤونها، باتخاذ الدين الإسلامي الحنيف أساسًا في نظامها وأنظمتها.

جاء ذلك في المجلس الأسبوعي لسموه “الإثنينية” اليوم ، بحضور قيادات إمارة المنطقة والمحافظين ورؤساء المراكز، حيث نقل لهم تحيات سمو وزير الداخلية، وفخره واعتزازه بهم وبعملهم، سائلاً الله أن يعين الجميع ويوفقهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر تجاه المنطقة وأهالها.

وحثّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز على العمل بكل صدق وأمانة وإخلاص وعدل، و بذل قصارى الجهود في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله .

وقال سموه “إن الإمارة بيت واحد، وأسرة واحدة، يجب أن يحفز بعضنا بعضًا، وأن نتعاون في إصلاح الخطأ والتقصير، معلنًا قرب إطلاق حزمة من برامج التحفيز لموظفي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، من بينها جائزة سنوية للتميّز، وإيجاد بعض الامتيازات للموظفين، بجانب مجالات التحفيز الأخرى، التي يأتي من بينها الترقيات الاستثنائية.

وأوضح الأمير جلوي بن عبدالعزيز أهمية تهيئة الصف الثاني بكل إدارة أو قسم أو وحدة، مشيرًا إلى أحقية القيادات في التطلع إلى موقع أعلى مرتبة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمر الأساس الذي يدعو إلى تحقيق هذه التطلعات هو دور هذه القيادات في تهيئة الصف الثاني.