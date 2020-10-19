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4 مسارات في ساحات المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين

4 مسارات في ساحات المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين
http://almnatiq.net/?p=913751
المناطق - واس

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٤ مسارات محددة لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين في جميع مداخل ساحات المسجد الحرام عبر عدة مناطق، الأولى: باب علي -رضي الله عنه-، والثانية: مدخل أجياد، والثالثة: مدخل نفق كدي، والرابعة: الشبيكة، وحددت لكل منطقة رئيس موقع مدعوم بعدد من المراقبين، وذلك حسب المسارات المحددة والمخططة لهم والمعتمدة مسبقا لكل نقطة.
وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام أحمد العتيبي أن الإدارة  قامت بتوفير الجوّ المناسب للعبادة بكل طمأنينة وروحانية للمعتمرين من خلال تقديم كل ما يمكن لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.
وبيّن أن جميع منسوبي الإدارة كانوا موجودين في كل المداخل والمسارات لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، وتسهيلاً لحركة المعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك وفق تطبيق الإجراءات الوقائية و‏الاحترازية، واتباع التعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
وقال العتيبي: سخّرت إدارة الساحات بالمسجد الحرام جميع إمكاناتها البشرية وطاقاتها وجميع السبل المساعدة لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين في سبيل تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والمحافظة على ساحاته.

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