نائب أمير المدينة المنورة يشهد توقيع اتفاقية بين مركز دعم الجمعيات بالإمارة وجامعة مقرن والمجلس الفرعي للجمعيات

المناطق - المدينة المنورة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة توقيع اتفاقية ومذكرة تعاون بين مركز دعم الجمعيات بإمارة المنطقة وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز والمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية.

ووقّع الاتفاقية والمذكرة من جانب إمارة المنطقة الأمين العام لمجلس المنطقة والمشرف العام على مركز دعم الجمعيات المهندس محمد بن إبراهيم عباس ، ومن جانب جامعة الأمير مقرن مدير الجامعة الدكتور نبيل الراجح، ومن جانب المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة رئيس المجلس الدكتور عبد المحسن الحربي.

وتهدف اتفاقية التعاون المُبرمة مع الجامعة على مدار 3 سنوات إلى التعاون المشترك والإسهام في الدراسات والأبحاث في مجال تطوير القطاع غير الربحي في المنطقة، وتبادل الخبرات والاستشارات، والإسهام في جمع وتوفير المعلومات والبيانات وتحليلها، وبناء المنصات والتطبيقات الإلكترونية الداعمة، وتأهيل الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة، وبناء الشراكات والتحالفات التي تحقق مستهدفات التنمية الاجتماعية، إلى جانب تطوير الأعمال المشتركة بما يُحقق الاستدامة في المنطقة.

فيما تهدف مذكرة التعاون بين مركز دعم الجمعيات بالإمارة والمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية إلى تطوير العمل الاجتماعي والتنموي والارتقاء به، ودعم نمو القطاع غير الربحي وتمكينه من بناء القدرات والاستدامة المالية لتحقيق الأثر المجتمعي، إضافة إلى بناء القدرات لدى الجمعيات الأهلية والوقفية وتدريب وتطوير إمكانيات منسوبيها، إضافة إلى تحقيق الفاعلية والتعاون بين قطاعات المجتمع من خلال بناء نموذج لتفاعل الأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية وتعزيز الموارد المالية والبشرية، وتفعيل إمكانيات القطاع غير الربحي بما ينعكس على خدمة المواطنين والمقيمين والزائرين وبما يتوافق مع الأهداف التنموية بالمنطقة.

من جهته أوضح الأمين العام لمجلس المنطقة والمشرف العام على مركز دعم الجمعيات المهندس محمد عباس أن المركز يعمل على تعزيز الحراك في مجال القطاع غير الربحي من خلال اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم لخدمة وتنمية المجتمع المدني بما يواكب تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، للنهوض بهذا القطاع الواعد وتنمية مجالات العمل الخيري والأهلي وتحقيق التكامل التنموي في المنطقة.

وأشار المهندس عباس إلى أن المركز يعمل بالتنسيق والتعاون مع الشركاء لتطوير ودعم وتمكين أداء القطاع غير الربحي والإسهام في مساعدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية قدراتها وتحقيق أهدافها والعمل على دعم مشاريعها المستدامة، مثمناً رعاية سمو نائب أمير المنطقة لتوقيع هذه الاتفاقيات والمذكرات مع الجامعة والمجلس، ودعم سموه المتواصل لمختلف الأنشطة والبرامج التي يقدمها مركز دعم الجمعيات لتنشيط أداء القطاع غير الربحي بالمنطقة.