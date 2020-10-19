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أمين الشرقية: تخصيص الاثنين والاربعاء لاستقبال المستفيدين وحجز المواعيد إلكترونيا

أمين الشرقية: تخصيص الاثنين والاربعاء لاستقبال المستفيدين وحجز المواعيد إلكترونيا
http://almnatiq.net/?p=913760
المناطق - فتحية عبدالله

وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كافة الوكلاء والمدراء  ورؤساء البلديات المرتبطة والتابعة بتخصيص يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لاستقبال المستفيدين خلال مواعيد الدوام الرسمي، كما وجه معاليه بضرورة الاستماع لهم وتذليل أي معوقات قد تواجههم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين الأداء لتحقيق رضا المستفيدين .

كما أكد معاليه بأنه يمكن استقبال المستفيدين في مواعيد أخرى متى ما دعت الحاجة لذلك مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، إضافة الى ضرورة وضع لوحات ارشادية تعريفية توضح للمستفيدين المواعيد المخصصة لاستقبالهم والمواقع المخصصة لذلك، مع ضرورة متابعة طلبات المستفيدين للحصول على مواعيد من خلال الموقع الالكتروني للأمانة لذلك بالمتابعة مع مركز خدمة العملاء .

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: أن هذا التوجيه يأتي لتحقيق رضا المستفيدين، وتطوير الخدمات المقدمة تطويرا ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ـ رعاها الله ـ بما يتناسب مع أهداف برنامج التحسين المستمر لأداء الأعمال والخدمات التي تقدمها الأمانة وكافة البلديات للمستفيدين والتميز في العطاء لكافة الخدمات المقدمة لهم، لافتا الى أن الأمانة أطلقت مؤخراً العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف توفير الوقت والجهد للمستفيدين، فيما تتجه أمانة المنطقة الشرقية إلى تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للتيسير على المستفيدين.

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