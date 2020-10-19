“الربيعة” يشدد على ضرورة التوجه ” لعيادات “تطمن” عند ظهور أعراض “كورونا”

المناطق - الرياض

شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على ضرورة توجه أي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى عيادات “تطمن”.

وأوضح “الربيعة” خلال كلمة له، أن عيادات تطمن يبلغ عددها أكثر من 230 عيادة بجميع مناطق المملكة، مشيراً إلى توفر أكثر من 20 محطة فحص بالسيارات لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

وجاءت كلمة وزير الصحة للكشف عن آخر تطورات الفيروس في المملكة، حيث أكد على عدم التخاذل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تقييد عدد الإصابات ودفعها للتراجع.

وفي ختام كلمته، دعا “الربيعة” من لديه أي استفسار أو يرغب باستشارة الطبية الاتصال على الرقم (937) على مدار الساعة.