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وزير الطاقة: وصلتنا تعهدات من دول الإنتاج الزائد في “أوبك+” بالتعويض من أكتوبر إلى ديسمبر

وزير الطاقة: وصلتنا تعهدات من دول الإنتاج الزائد في “أوبك+” بالتعويض من أكتوبر إلى ديسمبر
http://almnatiq.net/?p=913768
المناطق - الرياض

أكد سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية استباق الأحداث في سوق النفط، فيما صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن سوق النفط متقلبة للغاية وأن الوضع هش.

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية اتخاذ خطوات استباقية في سوق النفط العالمية، وقال: “يجب أن نتحرك بخطى أسرع من الأحداث”.

وأضاف وزير الطاقة : أن سوق النفط العالمية شهدت الشهر الماضي مجموعة كبيرة من الرسائل المتباينة.

كذلك أشار إلى أنه تلقى تعهدات من الدول ذات الإنتاج الزائد في مجموعة “أوبك+” بالتعويض في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الجاري.

وتعقد لجنة مراقبة وزارية مشتركة لدول “أوبك+” اجتماعا اليوم لبحث توقعات ضعف الطلب، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وغيرها من العوامل المؤثرة على سوق النفط العالمية.

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