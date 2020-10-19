احدث الأخبار

تعاون بين “مسك الخيرية” و”معهد الإدارة” لتعظيم تنافسية الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل
أبرز المواد
 كاتمة أسراره وأصغر مسؤولة اتصال بـ”البيت الأبيض”.. ناقلة عدوى “كورونا” لـ”ترامب”
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تحقق إنجازاً طبياً في علاج طفلة تعاني من تشوهات خلقية ومعقدة
أبرز المواد
 النائب العام : المملكة تتعاون باستمرار مع الدول والمنظمات في مجال العدالة الجنائية
أبرز المواد
 “المقبل” سفيراً جديداً للمملكة في منظمة التجارة العالمية
أبرز المواد
 وفاة صائب عريقات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الطاقة: وصلتنا تعهدات من دول الإنتاج الزائد في “أوبك+” بالتعويض من أكتوبر إلى ديسمبر
أبرز المواد
 “الربيعة” يشدد على ضرورة التوجه ” لعيادات “تطمن” عند ظهور أعراض “كورونا”
أبرز المواد
 نائب وزير التعليم: منصة مدرستي أبرزت التجربة السعودية عالمياً للتعليم عن بُعد
أبرز المواد
 أمين الشرقية: تخصيص الاثنين والاربعاء لاستقبال المستفيدين وحجز المواعيد إلكترونيا
المنطقة الشرقية
 اللجنة الوزارية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا تعقد اجتماعاً افتراضياً
أبرز المواد
 نائب أمير المدينة المنورة يشهد توقيع اتفاقية بين مركز دعم الجمعيات بالإمارة وجامعة مقرن والمجلس الفرعي للجمعيات
منطقة المدينة المنورة
تعاون بين “مسك الخيرية” و”معهد الإدارة” لتعظيم تنافسية الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل

تعاون بين “مسك الخيرية” و”معهد الإدارة” لتعظيم تنافسية الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل

أبرز المواد
كاتمة أسراره وأصغر مسؤولة اتصال بـ”البيت الأبيض”.. ناقلة عدوى “كورونا” لـ”ترامب”

كاتمة أسراره وأصغر مسؤولة اتصال بـ”البيت الأبيض”.. ناقلة عدوى “كورونا” لـ”ترامب”

أبرز المواد
وزارة الدفاع تحقق إنجازاً طبياً في علاج طفلة تعاني من تشوهات خلقية ومعقدة

وزارة الدفاع تحقق إنجازاً طبياً في علاج طفلة تعاني من تشوهات خلقية ومعقدة

أبرز المواد
النائب العام : المملكة تتعاون باستمرار مع الدول والمنظمات في مجال العدالة الجنائية

النائب العام : المملكة تتعاون باستمرار مع الدول والمنظمات في مجال العدالة الجنائية

أبرز المواد

النائب العام : المملكة تتعاون باستمرار مع الدول والمنظمات في مجال العدالة الجنائية

النائب العام : المملكة تتعاون باستمرار مع الدول والمنظمات في مجال العدالة الجنائية
http://almnatiq.net/?p=913776
المناطق - الرياض

شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقد ألقى النائب العام كلمه قال فيها أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدة الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله تُبدي تعاوناً مستمراً مع كافة الأطراف الدولية من دول ومنظمات فاعلة في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم ، لاتخاذ كل ما يكفل الحد من الظواهر الجرمية ويجفف منابعها عبر الإجراءات والوسائل اللازمة في اطار عمل تكاملي وهدف مشترك.

واضاف معاليه انه سبق أن راهن العالم ضمن منظومته القضائية والأمنية على دور العدالة في تحقيق الأمن الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات، إلا أن المراهنة اللاحقة أثبتت نجاحات دولية لمبدأ لا يقل أهمية عن مبدأ العدالة الجنائية وهو مبدأ “العدالة التصالحية” حيث حيث أصبح هذا المبدأ جزءاً ثابتاً في أروقة التشريعات والقوانين المقارنة.
وكشف معاليه أن النيابة العامة السعودية أنشأت منذ مراحل مبكرة دوائر ووحدات للصلح داخل أروقة النيابة العامة تعنى بهذه القيمة الاجتماعية، الأمر الذي ساعد في استقرار واستدامة العلاقات الأسرية والاجتماعية في إطار تعويض المتضررين وجبر الأضرار الناتجة عن الجريمة. وبين معاليه أن دوائر ووحدات الصلح اعتمدت في بنائها على أحدث التجارب الدولية في مجال الصلح والتسويات الجنائية.

والى ذلك ناقش النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها مقترح إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وحالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، وجائزة حمد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وعرض لتجارب الدول الأعضاء.

كما اطلع أصحاب المعالي على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الحادي عشر الذي عقد يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر2020م ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس.

جدير بالذكر أن الاجتماع الخليجي لنواب العموم والمدعين العامين يأتي في إطار تعزيز العمل المشترك وتطوير التعاون في مجالات اختصاص أجهزة النيابة العامة والأداء العام في دول المنطقة لاسيما مع تقارب الأهداف واتحاد الغايات وفق مبادئ العدالة الجنائية.

روابط ذات صلة

تعاون بين “مسك الخيرية” و”معهد الإدارة” لتعظيم تنافسية الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل

تعاون بين “مسك الخيرية” و”معهد الإدارة” لتعظيم تنافسية الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل
كاتمة أسراره وأصغر مسؤولة اتصال بـ”البيت الأبيض”.. ناقلة عدوى “كورونا” لـ”ترامب”

كاتمة أسراره وأصغر مسؤولة اتصال بـ”البيت الأبيض”.. ناقلة عدوى “كورونا” لـ”ترامب”
وزارة الدفاع تحقق إنجازاً طبياً في علاج طفلة تعاني من تشوهات خلقية ومعقدة

وزارة الدفاع تحقق إنجازاً طبياً في علاج طفلة تعاني من تشوهات خلقية ومعقدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*