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وزارة الدفاع تحقق إنجازاً طبياً في علاج طفلة تعاني من تشوهات خلقية ومعقدة

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وزارة الدفاع تحقق إنجازاً طبياً في علاج طفلة تعاني من تشوهات خلقية ومعقدة

وزارة الدفاع تحقق إنجازاً طبياً في علاج طفلة تعاني من تشوهات خلقية ومعقدة
http://almnatiq.net/?p=913779
المناطق - الرياض

حقق فريق طبي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض إنجازاً طبياً جديداً بإجراء عملية بالغة التعقيد والخطورة لطفلة تبلغ من العمر عشرة أشهر كانت تعاني من وجود القلب خارج القفص الصدري مع تشوهات خَلقية ومعقدة نادرة جداً ( خماسية كانتريل ) في بنية القفص الصدري، جدار البطن، القلب والحجاب الحاجز.

الجدير بالذكر أن العمليات الاعتيادية تستغرق قرابة ( ثلاث ساعات ) بينما استغرقت هذه العملية ( ثمان ساعات ) لاختلاف مراحل الإصلاح فيها وشدة تعقيدها وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد.

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