تعاون بين “مسك الخيرية” و”معهد الإدارة” لتعظيم تنافسية الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل

المناطق - الرياض

وقّعت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” مذكرة تفاهم اليوم مع معهد الإدارة العامة لبناء شراكة تعاونية بين الجهتين في تطوير الموارد البشرية الوطنية المستفيدة من برامج المعهد، مما يسهم في تعظيم جودة مخرجات التدريب وتعزيز تنافسيتها المهنية في سوق العمل بالمملكة.

ووقَّع الاتفاقية من طرف مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر البدر، ومن طرف معهد الإدارة العامة معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان.

ويتمحور إطار التعاون المشترك بين “مسك الخيرية” و”معهد الإدارة” في إطلاق ودعم الكثير من برامج تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية التي ترعاها “مسك الخيرية”، ومنها برنامج “صُنَّاع المستقبل”، إضافة إلى تصميم وإطلاق برامج أخرى لصالح الجهتين.

ولتحقيق الغرض من هذا التعاون ستعمل “مسك الخيرية” على تعميم الاستفادة من برنامجها “صُنَّاع المستقبل” اعتمادًا على قاعدة المستفيدين من برامج معهد الإدارة العامة، سواء في ذلك المتدربون الحاليون أم السابقون في برامج المعهد الإعدادية، وكذلك المتدربون من موظفي القطاع الحكومي.

كما ستوفر الاتفاقية فرَص تدريب على رأس العمل لخريجي برنامج “صُنَّاع المستقبل” بواسطة شركاء معهد الإدارة في القطاعين العام والخاص، وإطارًا لاستكشاف فرص التكامل في تنفيذ برامج تنمية القادة على المستوى الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعليقًا على تعاون “مسك الخيرية” مع “معهد الإدارة العامة” قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية الدكتور بدر البدر: “تواصل المؤسسة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والمنظمات المحلية والدولية في توفير برامج تدريبية متعددة تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل السعودي”.

وأضاف البدر أن “مسك الخيرية” ملتزمة في إطار رؤيتها الإستراتيجية ببناء الكفاءات وإطلاق الطاقات الوطنية الشابة، إيمانا منها بأن الشباب هم وقود المستقبل وأدوات بناء التنمية المستدامة لاقتصاد المملكة.

ومن جانبه أكد معالي المدير العام للمعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان أن اتفاقية التعاون مع مؤسسة “مسك” الخيرية تأتي في إطار توجه المعهد الإستراتيجي، وخططه الطموحة في دعم إعداد وتطوير وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز التعاون المعرفي، وتحقيق التكامل المشترك بين الطرفين من أجل تطوير المهارات الوظيفية لمستفيدي برامج المعهد من الطلاب والموظفين السعوديين في القطاع الحكومي بما يسهم في رفع جودة التدريب ومخرجاته، والسعي لإطلاق ودعم عدد من البرامج الطموحة في مجالات التدريب الوظيفي وتنمية القيادة.

وأضاف معاليه أن معهد الإدارة العامة -من خلال أكاديمية تطوير القيادات الإدارية- يعمل على إعداد قيادات المستقبل عبر برامج الإعداد القيادي لتأهيل قيادات شابة واعدة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتأهيــلهم للقيــام بالدور القيــادي بـكل كفـاءة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” تعمل بواسطة أَذْرُعها ومبادراتها المتعددة على توفير الحواضن التدريبية الداعمة للنمو والتعلم، انطلاقًا من رؤيتها الهادفة إلى استحداث الفرص لتنمية المجتمع وإطلاق طاقات أفراده، ومن خلال توفير مختلف الوسائل والأدوات لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها وخلق البيئة الصحية لنموها.